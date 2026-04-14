À table ! Petite histoire de l’alimentation, Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez

À table ! Petite histoire de l’alimentation Dimanche 14 juin, 14h00 Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-14T14:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

Que mangeaient nos ancêtres et comment fait-on pour le savoir ? C’est l’une des nombreuses questions auxquelles vous trouverez des réponses sur le Site de la Chartreuse à l’occasion des Journées européennes de l’archéologie.

Découvertes ludiques et gourmandes des plantes sauvages et de l’alimentation au Moyen Âge sont au programme, mais aussi initiation aux techniques des archéologues, exposition et même une visite contée qui vous révélera les secrets de cuisine des moines.

Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Le Bourg, 42800, Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 20 20 81 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/ https://www.facebook.com/tourismechartreuse;https://www.instagram.com/chartreusesaintecroix/ Découvrez un Site unique en son genre : une chartreuse devenue l’un des Plus beaux Villages de France ! Installés là depuis le XIIIe siècle, les moines chartreux ont quitté les lieux à la Révolution. Depuis, habitations, école, mairie et commerces se sont installés dans l’ancien monastère, donnant une nouvelle vie à ces murs pluri centenaires. Parking gratuit

Accès libre au village. Certains espaces ne sont accessibles qu’en visite guidée.

Que mangeaient nos ancêtres et comment fait-on pour le savoir ? C’est l’une des nombreuses questions auxquelles vous trouverez des réponses sur le Site de la Chartreuse à l’occasion des Journées de …

©Saint-Etienne Tourisme & Congrès / Arnaud Frich