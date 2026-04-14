Exposition « Dans le Pilat, faire un jardin ce n’est pas anodin », Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez
Exposition « Dans le Pilat, faire un jardin ce n’est pas anodin », Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez samedi 13 juin 2026.
Exposition « Dans le Pilat, faire un jardin ce n’est pas anodin » 13 et 14 juin Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Loire
En accès libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-13T10:00:00+02:00 – 2026-06-13T18:00:00+02:00
Fin : 2026-06-14T10:00:00+02:00 – 2026-06-14T18:00:00+02:00
Balcon fleuri, potager, pelouse, verger, roseraie ou parc ornemental, sous toutes ses formes, le jardin s’invite dans notre vie.
Faire son jardin c’est un moment de ressourcement, une relation personnelle à la nature, une écriture dans le paysage, une opportunité d’échanges avec ses voisins, ce sont aussi de bons légumes, des fruits et des fleurs !
Cette exposition, créée par le Parc Naturel Régional du Pilat, complète des animations autour de l’alimentation et de son histoire prévues le dimanche après-midi.
Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Le Bourg, 42800, Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 20 20 81 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/ https://www.facebook.com/tourismechartreuse;https://www.instagram.com/chartreusesaintecroix/ Découvrez un Site unique en son genre : une chartreuse devenue l’un des Plus beaux Villages de France ! Installés là depuis le XIIIe siècle, les moines chartreux ont quitté les lieux à la Révolution. Depuis, habitations, école, mairie et commerces se sont installés dans l’ancien monastère, donnant une nouvelle vie à ces murs pluri centenaires. Parking gratuit
Accès libre au village. Certains espaces ne sont accessibles qu’en visite guidée.
Balcon fleuri, potager, pelouse, verger, roseraie ou parc ornemental, sous toutes ses formes, le jardin s’invite dans notre vie.
©Saint-Étienne Tourisme & Congrès
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