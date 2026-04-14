Visite contée « Dans l’assiette des chartreux », Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez, Sainte-Croix-en-Jarez

Visite contée « Dans l’assiette des chartreux » Dimanche 14 juin, 14h30, 16h00 Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Loire

Limité à 30 personnes, réservation conseillée sur www.chartreuse-saintecroixenjarez.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-14T14:30:00+02:00 – 2026-06-14T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-14T16:00:00+02:00 – 2026-06-14T17:00:00+02:00

En 1615, Pierrot est envoyé chez les chartreux pour découvrir les secrets de leur cuisine mais l’aventure se complique ! Suivez-le dans une quête où il trouvera bien plus qu’une simple recette.

Site de la Chartreuse sainte-Croix-en-Jarez Le Bourg, 42800, Sainte-Croix-en-Jarez Sainte-Croix-en-Jarez 42800 Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 (0)4 77 20 20 81 https://www.chartreuse-saintecroixenjarez.com/ https://www.facebook.com/tourismechartreuse;https://www.instagram.com/chartreusesaintecroix/ Découvrez un Site unique en son genre : une chartreuse devenue l’un des Plus beaux Villages de France ! Installés là depuis le XIIIe siècle, les moines chartreux ont quitté les lieux à la Révolution. Depuis, habitations, école, mairie et commerces se sont installés dans l’ancien monastère, donnant une nouvelle vie à ces murs pluri centenaires. Parking gratuit

Accès libre au village. Certains espaces ne sont accessibles qu’en visite guidée.

En 1615, Pierrot est envoyé chez les chartreux pour découvrir les secrets de leur cuisine mais l’aventure se complique ! Suivez-le dans une quête où il trouvera bien plus qu’une simple recette.

©Saint-Étienne Tourisme & Congrès/Magali Stora