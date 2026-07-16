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AGENDA · Millançay

A tire d’aile à l’étang de Malzoné Millançay

jeudi 25 février 2027 · Millançay

Informations pratiques

Début
jeudi 25 février 2027
Fin
jeudi 25 février 2027
Heure de début
14:00:00
Adresse
Réserve de Malzoné
Ville
41200 Millançay
Département
Loir-et-Cher
Tarif
Gratuit

Millançay

A tire d’aile à l’étang de Malzoné

Réserve de Malzoné Millançay Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-25 14:00:00
fin : 2027-02-25 17:00:00

Date(s) :
2027-02-25 2027-03-04

Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Canards siffleurs et pilets, sarcelles d’hiver, fuligules milouins… Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet.
Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire.
Entre hivernage et migration, les oiseaux d’eau nous entrainent dans un ballet de couleurs. Canards siffleurs et pilets, sarcelles d’hiver, fuligules milouins… Venez les découvrir et les observer sur le sentier du Souchet.
Gratuit. Places limitées. Réservation obligatoire.   .

Réserve de Malzoné Millançay 41200 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 6 81 66 56 09  animation@fdc41.com

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English :

Between wintering and migration, waterfowl take us into a ballet of colors. Wigeon, pintail, teal, scaup… Come and discover and observe them on the Souchet trail.
Free admission. Places limited. Reservations required.

L’événement A tire d’aile à l’étang de Malzoné Millançay a été mis à jour le 2026-07-16 par ADT41

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