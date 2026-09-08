Informations pratiques

A TODA HOSTIA + DENTDELION Le Diapason – Université de Rennes Rennes Jeudi 10 septembre, 20h00 Ille-et-Vilaine

Concert de rentrée réservé aux étudiant·es !

### **A TODA HOSTIA + DENTDELION**

**Dans le cadre de la rentrée des étudiant·es, le service culturel de l’ Université de Rennes vous propose un concert gratuit !**

### **A Toda Hostia**

A Toda Hostia naît d’un projet mûri par Julia, claviériste et chanteuse du groupe, après une année passée à Madrid. Immergée dans la culture espagnole, ses lieux, ses rencontres et ses ambiances, elle revient à Rennes avec l’envie de créer un projet artistique rendant hommage à la langue espagnole. Elle s’entoure alors d’Aymeric à la basse, de Tinsae à la batterie, puis de Mélina, clarinettiste franco-bosniaque influencée par les musiques balkaniques.

Ensemble, ils donnent naissance à A Toda Hostia « à toute berzingue », un projet mêlant synthétiseurs et clarinette, entre chanson espagnole dans l’esprit de Lhasa de Sela, airs révolutionnaires, fiesta, chant à la DakhaBrakha et électronique déjantée. Une musique vibrante, portée par l’énergie d’une jeunesse à la fois rêveuse et révoltée !

### **Dentdelion**

Échappées de différentes formations, les musiciennes de Dentdelion diffusent une pop électro et rêveuse à l’élégance prog rock à la fois savante et simple. Leurs titres voient ainsi Kate Bush emprunter le costume des Sparks, Broadcast organiser un tribute à Supertramp, et Blonde redhead signer chez Motown ou Daptone records.

**► Jeudi 10 septembre à 20h**

**Au Diapason / Gratuit / Réservé aux étudiant·es !**

[https://youtu.be/rhgzP5Qk8mQ?si=fBLJoHXZGOPBeUWh](https://youtu.be/rhgzP5Qk8mQ?si=fBLJoHXZGOPBeUWh)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-10T20:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-10T22:30:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine

culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68

G.julien



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