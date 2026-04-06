Paris Comedy Club Le Bacchus Rennes 1 – 3 septembre Tarifs : 23€ et 17€

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Café Théâtre Le Bacchus !

Au programme, vous aurez le droit à des univers bien différents les uns des autres, réunissant du stand-up, des sketchs, de la musique, de la magie ou des duos…

Venez rire avec nous !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-09-01T21:00:00.000+02:00

Fin : 2026-09-03T22:15:00.000+02:00

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02.99.78.39.93 https://www.le-bacchus.com/programmation/8169-paris-comedy-club-septembre-2026.html

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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