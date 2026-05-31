Paris Comedy Club, Le Bacchus, Rennes

Paris Comedy Club 1 et 2 septembre Le Bacchus Ille-et-Vilaine

Tarifs : 23€ et 17€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-01T21:00:00+02:00 – 2026-09-01T22:15:00+02:00

Fin : 2026-09-02T21:00:00+02:00 – 2026-09-02T22:15:00+02:00

Au programme, vous aurez le droit à des univers bien différents les uns des autres, réunissant du stand-up, des sketchs, de la musique, de la magie ou des duos…

Venez rire avec nous !

Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes 35043 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: « 02.99.78.39.93 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.le-bacchus.com/programmation/8169-paris-comedy-club-septembre-2026.html »}]

Les humoristes les plus drôles de la nouvelle génération et de la scène parisienne en déplacement au Café Théâtre Le Bacchus ! stand-up café théâtre