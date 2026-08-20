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À tous petits pas, Splash le monstre, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

mercredi 14 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô

À tous petits pas, Splash le monstre, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

Informations pratiques

Début
mercredi 14 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Musée d'art et d'histoire - La Source
Adresse
50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars
Ville
50000 Saint-Lô
Département
Manche
Tarif
Sur réservation; 2€ par enfant

À tous petits pas, Splash le monstre 14 et 21 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]
Venez écraser la peinture pour créer de joyeuses créatures !

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