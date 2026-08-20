À tous petits pas, Splash le monstre, Musée d’art et d’histoire – La Source, Saint-Lô

mercredi 14 octobre 2026 · Musée d'art et d'histoire - La Source · Saint-Lô

Informations pratiques

À tous petits pas, Splash le monstre 14 et 21 octobre Musée d’art et d’histoire – La Source Manche

Sur réservation; 2€ par enfant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-14T10:30:00+02:00 – 2026-10-14T11:00:00+02:00

Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T11:00:00+02:00

Musée d’art et d’histoire – La Source 50000 Saint-Lô Place du Champs de Mars Saint-Lô 50000 Manche Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 0233725255 »}, {« type »: « email », « value »: « musee@saint-lo.fr »}]

Venez écraser la peinture pour créer de joyeuses créatures !