À TRAVAIL ÉGAL ? — RENCONTRE en partenariat avec l’INA Cinéma du TNB Rennes Mardi 19 mai, 19h00 Ille-et-Vilaine

Tarifs habituels du cinéma. Tarif Sortir ! adulte 4€ / Tarif Sortir ! enfant 3€

Le Cinéma du TNB en partenariat avec l’INA Loire Bretagne vous proposent une plongée dans la France des années 1960, au moment où les femmes commencent à bousculer l’ordre établi au travail.

À travers 2 reportages issus de la collection Les femmes aussi, le Cinéma du TNB en partenariat avec l’INA Loire Bretagne (Institut national de l’audiovisuel) vous proposent une plongée dans la France des années 1960, au moment où les femmes commencent à bousculer l’ordre établi dans le monde du travail.

Ces 2 émissions sont issues du fonds de l’INA. À la fois historiques et étonnamment actuelles, elles interrogent la place des femmes dans le travail et nourrissent le débat sur l’égalité professionnelle, hier comme aujourd’hui. À cette occasion, la projection sera suivie d’un échange avec un·e spécialiste de l’égalité au travail.

À TRAVAIL ÉGAL ?

GISÈLE ET LE BÉTON ARMÉ

Les femmes aussi, 33 min, France, 1965

L’archive dresse le portrait de Gisèle Picaud, ingénieure des travaux publics, confrontée au scepticisme et aux résistances d’un milieu masculin. Entre témoignages d’ouvriers, de dirigeants, dont Francis Bouygues, et de ses proches, le film met en lumière les obstacles culturels et sociaux auxquels font face les femmes lorsqu’elles accèdent à des métiers dits « d’hommes ».

UNE FEMME ÉGAL UN HOMME ?

Les femmes aussi, 38 min, extraits choisis, France, 1968

Cette seconde archive élargit la réflexion en explorant les inégalités salariales et professionnelles dans différents secteurs industriels et parmi les cadres, en France et en Europe. Témoignages de salarié·es, syndicats et dirigeants d’entreprises révèlent les mécanismes persistants de discrimination, malgré l’égalité affichée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-19T19:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-19T21:00:00.000+02:00

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https://indiv.themisweb.fr/0146/fEventChoiceIsMade.aspx?idstructure=0146&idevent=4253

Cinéma du TNB 1 rue saint Hélier 35000 Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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