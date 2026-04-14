À travers bois, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux
À travers bois, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux mercredi 29 avril 2026.
À travers bois Mercredi 29 avril, 10h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde
Entrée libre dans la limite des places disponibles
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Fin : 2026-04-29T10:00:00+02:00 – 2026-04-29T18:00:00+02:00
Les élèves du département Bois (flûte, hautbois, clarinette, basson et saxophone) se retrouvent sur la scène de l’Atelier pour passer leurs examens de fin d’année, et vous invitent à venir les soutenir lors de leurs prestations.
Venez découvrir les différentes couleurs de la grande famille des bois !
Au programme du mercredi 29 avril
• à 10h, 11h et 13h30 : évaluations pour l’entrée en Cycle 3
• à 15h30 : évaluations pour le Cycle Préparatoire à l’Enseignement Supérieur (CPES)
• à 16h45 : évaluations pour le Diplôme d’Études Musicales (DEM)
Retrouvez également les élèves du département Bois jeudi 30 avril à partir de 9h à l’Atelier du conservatoire.
Retrouvez l’événement sur notre site internet !
Atelier du Conservatoire de Bordeaux Rue Jacques D’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-travers-bois-29avril »}]
Les élèves du département Bois passent leurs examens de fin d’année. conservatoire gratuit
© Richard Nourry
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