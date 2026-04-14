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À travers bois, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

À travers bois, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux

À travers bois, Atelier du Conservatoire de Bordeaux, Bordeaux jeudi 30 avril 2026.

Lieu : Atelier du Conservatoire de Bordeaux

Adresse : Rue Jacques D'Welles, Bordeaux

Ville : 33800 Bordeaux

Département : Gironde

Début : jeudi 30 avril 2026

Fin : jeudi 30 avril 2026

Tarif : Entrée libre dans la limite des places disponibles

À travers bois Jeudi 30 avril, 09h00 Atelier du Conservatoire de Bordeaux Gironde

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00
Fin : 2026-04-30T09:00:00+02:00 – 2026-04-30T11:30:00+02:00

Les élèves du département Bois (flûte, hautbois, clarinette, basson et saxophone) se retrouvent sur la scène de l’Atelier pour passer leurs examens de fin d’année, et vous invitent à venir les soutenir lors de leurs prestations.
Venez découvrir les différentes couleurs de la grande famille des bois !
Au programme du jeudi 30 avril
à 9h et 10h45 : évaluations pour le Diplôme d’Études Musicales (DEM)
Retrouvez également les élèves du département Bois mercredi 29 avril à partir de 10h à l’Atelier du conservatoire.
Retrouvez l’événement sur notre site internet !

Atelier du Conservatoire de Bordeaux Rue Jacques D’Welles, Bordeaux Bordeaux 33800 Saint-Michel Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://conservatoire.bordeaux.fr/fr/action-culturelle/agenda/evenement-travers-bois-30avril »}]
Les élèves du département Bois passent leurs examens de fin d’année. conservatoire gratuit

© Richard Nourry

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