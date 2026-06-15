À vélo au Pays d’Aliénor Belin-Béliet
À vélo au Pays d’Aliénor Belin-Béliet jeudi 22 octobre 2026.
Belin-Béliet
À vélo au Pays d’Aliénor
Belin-Béliet Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 13:30:00
fin : 2026-10-22
Date(s) :
2026-10-22
PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE
Lors d’une agréable randonnée à vélo, explorez les paysages de Belin-Béliet, guidés par des animateurs passionnés du Parc. Découvrez l’histoire, la faune et la flore des Landes de Gascogne, au rythme tranquille de la petite reine . Une immersion dans la nature et la culture locale à travers les sentiers sans difficultés techniques. Une expérience enrichissante pour les amoureux de nature.
Venez avec vos vélos, sinon mise à disposition possible.
Boucle de 25 km environ.
Réservation obligatoire. À partir de 10 ans.
Animation gratuite
Mail: info@parc-landes-de-gascogne.fr
Site web http://www.parc-landes-de-gascogne.fr
Téléphone cellulaire: 05 57 71 99 99 .
Belin-Béliet 33830 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 71 99 99 info@parc-landes-de-gascogne.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : À vélo au Pays d’Aliénor
L’événement À vélo au Pays d’Aliénor Belin-Béliet a été mis à jour le 2026-06-15 par PNR Landes de Gascogne
À voir aussi à Belin-Béliet (Gironde)
- Les ateliers de l’Outilthèque atelier mosaïque Outhilthèque Belin-Béliet 19 juin 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 19 juin 2026
- Les ateliers de l’Outilthèque atelier sculpture (Siporex) Outhilthèque Belin-Béliet 20 juin 2026
- Les ateliers de l’Outilthèque atelier teinture sur tissu Outhilthèque Belin-Béliet 25 juin 2026
- Les ateliers de l’Inter’Val Atelier créatif textile (patchwork, crochet, macramé) Salle de l’Abbé Gaillard Belin-Béliet 26 juin 2026