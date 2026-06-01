A vélo contre la douleur ! Espace Santé Olivier Sabouraud Rennes
A vélo contre la douleur ! Espace Santé Olivier Sabouraud Rennes vendredi 5 juin 2026.
A vélo contre la douleur ! Espace Santé Olivier Sabouraud Rennes Vendredi 5 juin, 10h00 Ille-et-Vilaine
Le 5 juin 2026, nous faisons étape à Rennes. A cette occasion, plusieurs activités se dérouleront sur le quartier de Villejean. Plus d’infos : 06 29 51 14 50.
Programme et inscription ici : [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_k–Wl0xJitHkOmOQVDyAMA5sU2M7h70CGgDqkCt6W3ojg/viewform](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_k–Wl0xJitHkOmOQVDyAMA5sU2M7h70CGgDqkCt6W3ojg/viewform)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-06-05T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T19:00:00.000+02:00
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Espace Santé Olivier Sabouraud 7 rue de Normandie, 35000 Rennes Villejean – Beauregard Rennes 35000 Ille-et-Vilaine
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