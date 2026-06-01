A vélo contre la douleur !, Espace Santé Olivier Sabouraud, Rennes

A vélo contre la douleur ! Vendredi 5 juin, 10h00 Espace Santé Olivier Sabouraud Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Fin : 2026-06-05T10:00:00+02:00 – 2026-06-05T19:00:00+02:00

Programme et inscription ici : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_k–Wl0xJitHkOmOQVDyAMA5sU2M7h70CGgDqkCt6W3ojg/viewform

Espace Santé Olivier Sabouraud 7 rue de Normandie, 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « Le projet u00c0 vu00e9lo entre Nantes, Tours et Rennes, nous partons u00e0 la rencontre des personnes vivant avec des douleurs chroniques et de celles et ceux qui les accompagnent. Notre but ? Recueillir leurs ru00e9cits, valoriser les initiatives locales et cru00e9er du lien sur le territoire. u00c0 travers la collecte de tu00e9moignages, lu2019organisation de temps du2019u00e9change et la mise en lumiu00e8re des ressources existantes, ce projet vise u00e0 rendre visible une ru00e9alitu00e9 de santu00e9 publique encore largement mu00e9connue, u00e0 questionner les besoins des personnes concernu00e9es et u00e0 contribuer u00e0 changer durablement le regard portu00e9 sur la douleur chronique. Le choix du vu00e9lo, u00e0 la fois accessible et visible, incarne lu2019endurance et la ru00e9silience nu00e9cessaires pour vivre avec la douleur chronique au quotidien. Le du00e9fi que repru00e9sente ce voyage pour nous sera une invitation aux personnes rencontrer de se challenger aussi et de se mettre en mouvement, u00e0 leur u00e9chelle, en fonction de leurs capacitu00e9s. Le 5 juin 2026, nous faisons u00e9tape u00e0 Rennes. A cette occasion, plusieurs activitu00e9s se du00e9rouleront sur le quartier de Villejean. Vous pouvez vous inscrire u00e0 ces derniu00e8res via ce formulaire ou en appelant le numu00e9ro suivant : 06 29 51 14 50. Cet u00e9vu00e8nement est organisu00e9 par les associations : – Propolis qui soutient et accompagne les soignants travaillant aupru00e8s de patients souffrant de douleurs chroniques. – Les Algonautes qui accompagne les patients pour mieux vivre avec les douleurs chroniques . Avec le soutien de : – La Maison Associative de la Santu00e9 ; – L’Association Avenir Santu00e9 Villejean Beauregard (ASVB); – La Communautu00e9 Professionnelle Territoriale de Santu00e9 (CPTS) Rennes nord. », « type »: « rich », « title »: « u00c0 vu00e9lo contre la douleur », « thumbnail_url »: « https://lh5.googleusercontent.com/DacygsQKJvFbuk0pYJ6H59aqW2IIVBZKxjzfukIAErQR5LSxx1hinwuuXbVRezJI3FVlcARrzGB_y4Y=w1200-h630-p », « version »: « 1.0 », « url »: « https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfc_k–Wl0xJitHkOmOQVDyAMA5sU2M7h70CGgDqkCt6W3ojg/viewform?embedded=true », « thumbnail_height »: 200, « thumbnail_width »: 200, « options »: {« _height »: {« label »: « Adjust height », « placeholder »: « ex.: 600, in px », « value »: 2465}}, « messages »: [« If there’s an extra vertical space, it is used up on next step (after « Next » is clicked in the form). »], « html »: «

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Le 5 juin 2026, nous faisons étape à Rennes. A cette occasion, plusieurs activités se dérouleront sur le quartier de Villejean. Plus d’infos : 06 29 51 14 50.