Saint-Aubin-la-Plaine

A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée

1, la chauvelière Saint-Aubin-la-Plaine Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:30:00

fin : 2026-04-22 16:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.

Venez découvrir les coulisses de l’entreprise ainsi que ses activités saisonnières: maraîchage, arboriculture… .

1, la chauvelière Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.

L’événement A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud