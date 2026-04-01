A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée Saint-Aubin-la-Plaine
A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée Saint-Aubin-la-Plaine mercredi 22 avril 2026.
Saint-Aubin-la-Plaine
A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée
1, la chauvelière Saint-Aubin-la-Plaine Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:30:00
fin : 2026-04-22 16:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.
Venez découvrir les coulisses de l’entreprise ainsi que ses activités saisonnières: maraîchage, arboriculture… .
1, la chauvelière Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.
L’événement A voir et A manger: Les coulisses des vergers de vendée Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-12 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud