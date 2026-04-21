A voir et A manger: Cuisinons en famille! Salle municipale Saint-Aubin-la-Plaine
A voir et A manger: Cuisinons en famille! Salle municipale Saint-Aubin-la-Plaine mardi 21 avril 2026.
Saint-Aubin-la-Plaine
A voir et A manger: Cuisinons en famille!
Salle municipale 13 Rue du stade Saint-Aubin-la-Plaine Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21 13:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Cet évènement annuel vise à valoriser et mettre en avant les acteurs du territoire qui œuvrent au quotidien en faveur de la transition écologique. A voir et à manger , des ateliers pour découvrir l’agriculture et l’alimentation locales.
Découvrez les clés d’une alimentation saine et durable, en cuisinant simplement et joyeusement! Au programme: Atelier cuisine, jeux découvertes et dégustation collective.
.
Salle municipale 13 Rue du stade Saint-Aubin-la-Plaine 85210 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The aim of this annual event is to promote and highlight local players who are working on a daily basis to promote the ecological transition. A voir et à manger , workshops to discover local agriculture and food.
L’événement A voir et A manger: Cuisinons en famille! Saint-Aubin-la-Plaine a été mis à jour le 2026-04-16 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud