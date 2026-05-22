Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat Saint-Michel-en-l’Herm dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 20:00:00
fin : 2026-07-26
Date(s) :
2026-07-26
Concert-spectacle
Trois instruments autour d’un comédien racontent avec humour et diabolisme le célèbre conte existentiel L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky et de Charles Ferdinand Ramuz. L’occasion d’écouter en préambule des récits michelais de la Grande guerre, comme un écho…
Durée: 1h
Avec Christian Fromont, Dorothée Nodé-Langlois, Véronique Fèvre, Véronique Brière (comédien, violon, clarinette, piano) .
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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