Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 20:00:00

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Concert-spectacle

Trois instruments autour d’un comédien racontent avec humour et diabolisme le célèbre conte existentiel L’histoire du soldat d’Igor Stravinsky et de Charles Ferdinand Ramuz. L’occasion d’écouter en préambule des récits michelais de la Grande guerre, comme un écho…

Durée: 1h

Avec Christian Fromont, Dorothée Nodé-Langlois, Véronique Fèvre, Véronique Brière (comédien, violon, clarinette, piano) .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal, L’histoire du soldat Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud