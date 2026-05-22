Festival de musique l’Abbé Idéal Contes fantasques de l’Abbaye Place de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm

Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal Contes fantasques de l’Abbaye

Place de l’Abbaye Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 7 – 7 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-29 11:00:00

fin : 2026-07-29

Date(s) :

2026-07-29

Une création du poète Dominique Sorrente.

Un parcours itinérant en trois haltes sur le site où le public pourra entendre des histoires insolites avec ponctuations musicales créées dans le acdre même de l’Abbaye et inspirées par l’imaginaire du lieu.

Durée 50 minutes. Jauge limitée à 30 spectateurs.

Avec Dominique Sorrente, Véronique Duprat et Rémy Arnaud. .

Place de l’Abbaye Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal Contes fantasques de l’Abbaye Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud