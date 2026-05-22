Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve Saint-Michel-en-l’Herm lundi 27 juillet 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 20:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
Récital chant et piano
Du texte littéraire à la partition musicale, comment les compositrices/teurs ont-ils fusionné la poésie du chant avec celle des mots? Deux artistes de grand talent proposent un chemin onirique autour des thèmes de l’Amour et des éléments dans un bouquet inspirant de mélodies françaises. Une promesse d’émotions sensibles.
Durée:1h
Avec Angèle Chemin et Maroussia Gentet (soprano et piano) .
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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English :
Singing and piano recital
L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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