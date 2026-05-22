Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 10 – 10 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 20:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

Récital chant et piano

Du texte littéraire à la partition musicale, comment les compositrices/teurs ont-ils fusionné la poésie du chant avec celle des mots? Deux artistes de grand talent proposent un chemin onirique autour des thèmes de l’Amour et des éléments dans un bouquet inspirant de mélodies françaises. Une promesse d’émotions sensibles.

Durée:1h

Avec Angèle Chemin et Maroussia Gentet (soprano et piano) .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Singing and piano recital

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal Tu es la peau du rêve Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud