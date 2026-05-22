Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO Saint-Michel-en-l’Herm mardi 28 juillet 2026.
Saint-Michel-en-l’Herm
Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 20:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Nicolas et sa guitare, ses mots drôles, poétiques, grinçants, réconfortants. Chanteur poitevin, Nicolas nous offre du swing, du texte, de la simplicité lors d’un concert dans le cadre sublime des jardins du château.
Durée: 1 heure .
Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com
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L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud
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