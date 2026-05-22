Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 20:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Nicolas et sa guitare, ses mots drôles, poétiques, grinçants, réconfortants. Chanteur poitevin, Nicolas nous offre du swing, du texte, de la simplicité lors d’un concert dans le cadre sublime des jardins du château.

Durée: 1 heure .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37 info@vendeedusud.com

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English :

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal Chansons en liberté-Nicolas MORO Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud