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Festival de musique l’Abbé Idéal-Graines de voix Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal-Graines de voix Saint-Michel-en-l’Herm lundi 27 juillet 2026.

Adresse : Abbaye Royale

Ville : 85580 Saint-Michel-en-l'Herm

Département : Vendée

Début : lundi 27 juillet 2026

Fin : lundi 27 juillet 2026

Heure de début : 11:00:00

Tarif : 3 3

Saint-Michel-en-l’Herm

Festival de musique l’Abbé Idéal-Graines de voix

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm Vendée

Tarif : 3 – 3 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 11:00:00
fin : 2026-07-28

Date(s) :
2026-07-27 2026-07-28

Animation enfants
Une promenade musicale et historique dans l’Abbaye pour en découvri l’histoire et donner un peu de sa voix-pour les plus téméraires!- avec les musiciens du Festival autour de chansons populaires ou de compositrices/teurs d’anatn.
Pour des enfants de 0 à 14 ans, accompagnés d’un adulte.
Durée: 1h   .

Abbaye Royale Saint-Michel-en-l’Herm 85580 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 56 37 37  info@vendeedusud.com

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English :

Children’s animation

L’événement Festival de musique l’Abbé Idéal-Graines de voix Saint-Michel-en-l’Herm a été mis à jour le 2026-05-22 par Office de Tourisme de la Vendée du Sud

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