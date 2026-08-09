À vos classiques ! Musique française Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile Châteaurenard

Informations pratiques

Châteaurenard

À vos classiques ! Musique française

Dimanche 13 septembre 2026 à partir de 16h. Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-13 16:00:00

fin : 2026-09-13

Date(s) :

2026-09-13

À vos classiques ! Musique française à la Salle de l’Etoile.

Programme du concert

Lili Boulanger, D’un matin de printemps*

Lili Boulanger, D’un soir triste*

Claude Debussy, Sarabande**

Claude Debussy, Hommage à Rameau*

Claude Debussy, Mouvement*

Albert Roussel, Concert pour petit orchestre

Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte

Maurice Ravel, Tombeau de Couperin



* Orchestration Camille Pépin

** Orchestration Maurice Ravel



À propos du concert

Pour marquer le début de sa saison, l’Onap part en tournée au coeur de la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur pour proposer l’expérience de l’orchestre sur les territoires.

Pour la 4e édition de notre cycle À vos classiques !, ces concerts permettront de faire entendre la musique française du début du XXe siècle.



Sous la baguette de la cheffe sud-coréenne Juya Shin, ce programme tisse une toile de correspondances où la transmission est centrale. Gabriel Fauré, dont on entend la suite Masques et bergamasques, fut ainsi un proche de la famille de Lili Boulanger et le professeur de Maurice Ravel.

Les hommages se répondent d’une génération à l’autre Claude Debussy dialogue avec le passé dans son Hommage à Rameau, tandis que Jean Françaix célèbre le cinquantenaire de la mort de Ravel avec sa Pavane pour un génie vivant, miroir tendu à la célèbre Pavane pour une infante défunte du maître.

Aux côtés du Concert pour petit orchestre d’Albert Roussel, le public ressent les tensions contraires D’un matin de printemps et D’un soir triste de Lili Boulanger.

Enfin, ce programme met en lumière l’art de l’orchestration. C’est ainsi grâce à la plume de Maurice Ravel et de la compositrice contemporaine Camille Pépin que certaines pièces de Debussy et Boulanger trouvent dans ce programme leurs couleurs symphoniques.



Co-réalisation avec l’Orchestre National Avignon Provence. .

Salle de l’Etoile Espace Culturel et Festif de L’Etoile 10 Avenue Léo Lagrange Châteaurenard 13160 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 24 35 10 etoile@chateaurenard.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

%C0 Your classics! French music %E0 at the Salle de l’Etoile.

L’événement À vos classiques ! Musique française Châteaurenard a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence