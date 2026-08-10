À vos classiques ! Musique française Pôle culturel l’Étincelle Venelles
vendredi 18 septembre 2026 · Pôle culturel l'Étincelle · Venelles
Informations pratiques
Venelles
À vos classiques ! Musique française
Vendredi 18 septembre 2026 de 20h à 21h15. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 14 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 20:00:00
fin : 2026-09-18 21:15:00
Date(s) :
2026-09-18
Pour marquer le début de sa saison de concert, l’Orchestre National Avignon-Provence part en tournée et fait escale à Venelles !
Pour la 4e édition d’À vos classiques, ces concerts permettront de faire entendre de grands morceaux de la musique française du début du XXe siècle.
Programme du concert
Lili Boulanger, D’un matin de printemps*
Lili Boulanger, D’un soir triste*
Claude Debussy, Sarabande**
Claude Debussy, Hommage à Rameau*
Claude Debussy, Mouvement*
Albert Roussel, Concert pour petit orchestre
Maurice Ravel, Pavane pour une infante défunte
Maurice Ravel, Tombeau de Couperin
* Orchestration Camille Pépin
** Orchestration Maurice Ravel .
Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 63 63 49 97 p.diana@venelles.fr
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English :
To kick off its concert season, the Avignon-Provence National Orchestra is going on tour and will be stopping in Venelles!
L’événement À vos classiques ! Musique française Venelles a été mis à jour le 2026-08-10 par Provence Tourisme