Des histoires de liaisons dangereuses Pôle culturel l’Étincelle Venelles
jeudi 24 septembre 2026 · Pôle culturel l'Étincelle · Venelles
Informations pratiques
Venelles
Des histoires de liaisons dangereuses
Jeudi 24 septembre 2026 de 19h à 20h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : – – 5 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-24 19:00:00
fin : 2026-09-24 20:30:00
Date(s) :
2026-09-24
De Choderlos de Laclos à Virginie Despentes des femmes fortes au cœur d’histoires de liaisons dangereuses.
Une conférence Marlène Lebrun, Professeure agrégée de Lettres, docteure en langue et littérature française
Est-il lisible de comparer les échanges électroniques des héros de Cher connard (2022) aux échanges épistolaires des protagonistes de Laclos (1782) ? Deux siècles et demi les séparent et, si le contexte socioculturel et le support de l’échange sont très différents, la manipulation et le harcèlement sont au cœur de deux romans.
De la lettre aux réseaux sociaux, les supports changent ; la complexité des relations humaines demeure… .
Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr
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English :
From Choderlos de Laclos to Virginie Despentes: Strong Women at the Heart of Stories of Dangerous Liaisons.
L’événement Des histoires de liaisons dangereuses Venelles a été mis à jour le 2026-08-10 par Provence Tourisme
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