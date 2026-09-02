2e édition du concours de puzzle !, Médiathèque de L’Étincelle de Venelles, Venelles
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de L'Étincelle de Venelles · Venelles
Informations pratiques
2e édition du concours de puzzle ! Samedi 3 octobre, 16h00 Médiathèque de L’Étincelle de Venelles Bouches-du-Rhône
5 groupe de 5 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T16:00:00+02:00 – 2026-10-03T17:30:00+02:00
En famille ou entre amis, défiez les autres équipes en terminant en premier le puzzle mystère de 500 pièces !
Médiathèque de L’Étincelle de Venelles 55 Avenue de la Grande Bégude 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 42 54 93 48 https://mediatheque-etincelle.venelles.fr/ https://billetterie.venelles.fr/saison-culturelle-25-26-spectacle-css5-sitevenelles-pg1-rg26731.html [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.venelles.fr/saison-culturelle-25-26-spectacle-css5-sitevenelles-pg1-rg26731.html »}] La médiathèque se situe dans le Pôle culturel L’Étincelle, comprenant également deux salles de spectables, des espaces d’exposition, des salles de musique, un café, un jardin et un parc pour enfants. Un parking zone bleue (2h) se trouve trouve à l’arrière du bâtiment, Allée du Vieux Canal.
Biblis en folie 2026
©ChloéBourrier
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