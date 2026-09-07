Patrimoine [en mouvement] à Venelles, Place Jean-Pierre Saez, Venelles

Informations pratiques

Patrimoine [en mouvement] à Venelles Dimanche 20 septembre, 12h00 Place Jean-Pierre Saez Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T12:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:30:00+02:00

PATRIMOINE [EN MOUVEMENT] à Venelles

Spectacle Mue de la Cie Laskaskas.

Le temps d’un week-end, le cirque surgit là où on ne l’attend pas.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Cie Laskaskas investit la place Jean-Pierre Saez, à Venelles, avec Mue, une forme de cirque burlesque, poétique et fantomatique.

Une figure apparaît, disparaît et se transforme. Une Roue Cyr, un sweat à capuche et le corps de l’artiste composent un étrange triptyque interdépendant. À travers le jonglage, la manipulation et le mouvement circulaire, l’illusion fait surgir une autre réalité, dans laquelle les êtres se transforment et s’influencent mutuellement.

Entre cirque et marionnette, Mue explore avec poésie la dualité, la métamorphose et les multiples identités qui peuvent habiter un même corps.

Patrimoine [en mouvement] est le prélude gratuit du Festival Jours [et nuits] de cirque(s) : une invitation à porter un autre regard sur les lieux, les corps et le mouvement.

Place Jean-Pierre Saez Place du Château 13770 Venelles Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://hub-ciam.shop.secutix.com/content »}]

PATRIMOINE [EN MOUVEMENT] à Venelles

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