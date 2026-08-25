Le destin se moque des choix Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Informations pratiques

Venelles

Le destin se moque des choix

Vendredi 9 octobre 2026 de 20h à 21h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 14 – 14 – 14 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-09 20:00:00

fin : 2026-10-09 21:30:00

Date(s) :

2026-10-09

Qui n’a jamais rêvé de pouvoir revenir en arrière ? Faire d’autres choix en espérant que sa vie serait différente ?

C’est à cette question que tentent de répondre Mathilde et Pilar, deux femmes qui auraient aimé que la vie prenne un autre chemin.



Entre rires et larmes, passé et présent, elles remontent le fil de leurs vies pour répondre à cette question avons-nous le pouvoir de changer notre destin ?



Tout public à partir de 14 ans .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr

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English :

Who hasn’t dreamed of being able to go back in time? To make different choices in the hope that their life would be different?

L’événement Le destin se moque des choix Venelles a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme