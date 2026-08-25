Stephen King, maître de toutes les peurs Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Informations pratiques

Venelles

Stephen King, maître de toutes les peurs

Jeudi 15 octobre 2026 de 19h à 20h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-15 19:00:00

fin : 2026-10-15 20:30:00

Date(s) :

2026-10-15

Conférence Maître incontesté de l’horreur, Stephen King est aussi l’un des plus grands conteurs de notre époque.

Par Guy Astic, Enseignant de Lettres et de Cinéma. Directeur des éditions Rouge Profond



L’écrivain américain a bâti une œuvre monumentale où le fantastique révèle les peurs, les failles et les violences du monde contemporain. Cette conférence invite à découvrir l’univers d’un artiste hors norme, dont les récits n’ont jamais cessé de hanter notre imaginaire. .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr

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English :

Lecture: Stephen King, the undisputed master of horror, is also one of the greatest storytellers of our time.

L’événement Stephen King, maître de toutes les peurs Venelles a été mis à jour le 2026-08-25 par Provence Tourisme