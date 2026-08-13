Rencontre-dédicace avec Laurine Roux Pôle culturel l’Étincelle Venelles

Informations pratiques

Venelles

Rencontre-dédicace avec Laurine Roux

Jeudi 1er octobre 2026 de 19h à 20h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-01 19:00:00

fin : 2026-10-01 20:30:00

Date(s) :

2026-10-01

Venez rencontrer Laurine Roux, autrice maintes fois récompensée, pour un moment privilégié autour de son oeuvre et découvrir une voix à la fois singulière et universelle.

Prix des libraires 2026 avec son roman Trois fois la colère, éditions du Sonneur, 2025 .

Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr

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English :

Come meet Laurine Roux, a multi-award-winning author, for an exclusive event centered on her work and discover a voice that is both unique and universal.

L’événement Rencontre-dédicace avec Laurine Roux Venelles a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme