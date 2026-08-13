Rencontre-dédicace avec Laurine Roux Pôle culturel l’Étincelle Venelles
jeudi 1 octobre 2026 · Pôle culturel l'Étincelle · Venelles
Informations pratiques
Venelles
Rencontre-dédicace avec Laurine Roux
Jeudi 1er octobre 2026 de 19h à 20h30. Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-01 19:00:00
fin : 2026-10-01 20:30:00
Date(s) :
2026-10-01
Venez rencontrer Laurine Roux, autrice maintes fois récompensée, pour un moment privilégié autour de son oeuvre et découvrir une voix à la fois singulière et universelle.
Prix des libraires 2026 avec son roman Trois fois la colère, éditions du Sonneur, 2025 .
Pôle culturel l’Étincelle 55 avenue de la grande bégude Venelles 13770 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 54 93 10 letincelle@venelles.fr
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English :
Come meet Laurine Roux, a multi-award-winning author, for an exclusive event centered on her work and discover a voice that is both unique and universal.
L’événement Rencontre-dédicace avec Laurine Roux Venelles a été mis à jour le 2026-08-13 par Provence Tourisme
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