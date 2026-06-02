A vos jeux !Les loisirs au Moyen-Âge Coucy-le-Château-Auffrique dimanche 5 juillet 2026.

Coucy-le-Château-Auffrique

A vos jeux !Les loisirs au Moyen-Âge

Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique Aisne

Tarif : 14.5 – 14.5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-05 15:00:00

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-05 2026-07-19 2026-08-02 2026-08-16

Rendez-vous les dimanches 5 et 19 juillet, 2 et 16 août 2026 au Château de Coucy pour découvrir les jeux d’Antan.

Au programme

Découvrez les jeux en bois traditionnels et défiez vos proches.

Tarif

Adultes: 14.50€

Enfants: 6€

Information au 03 23 52 71 28.

Rendez-vous les dimanches 5 et 19 juillet, 2 et 16 août 2026 au Château de Coucy pour découvrir les jeux d’Antan.

Au programme

Découvrez les jeux en bois traditionnels et défiez vos proches.

Tarif

Adultes: 14.50€

Enfants: 6€

Information au 03 23 52 71 28. .

Rue du Château Coucy-le-Château-Auffrique 02380 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 52 71 28

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English :

Join us on Sundays July 5 and 19, August 2 and 16, 2026 at Château de Coucy to discover the games of yesteryear.

On the program:

Discover traditional wooden games and challenge your friends and family.

Price

Adults: 14.50?

Children: 6?

Information on 03 23 52 71 28.

L’événement A vos jeux !Les loisirs au Moyen-Âge Coucy-le-Château-Auffrique a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Cœur de Picard