À vos manettes ! Médiathèque Louverné

À vos manettes !

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-04-29 16:00:00

fin : 2026-04-29 18:00:00

Date(s) :

2026-04-29

La médiathèque sort la switch du placard ! Entre ami·es ou en famille, viens découvrir un jeu mystère sélectionné par les bibliothécaires. Tout public à partir de 8 ans. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

The media library brings the switch out of the closet! With friends or family, come and discover a mystery game selected by the librarians. All ages 8 and up. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr

