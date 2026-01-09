À vos manettes ! Médiathèque Louverné
À vos manettes ! Médiathèque Louverné mercredi 29 avril 2026.
À vos manettes !
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2026-04-29 16:00:00
fin : 2026-04-29 18:00:00
2026-04-29
La médiathèque sort la switch du placard ! Entre ami·es ou en famille, viens découvrir un jeu mystère sélectionné par les bibliothécaires. Tout public à partir de 8 ans. Entrée libre. Plus d’informations au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr
English :
The media library brings the switch out of the closet! With friends or family, come and discover a mystery game selected by the librarians. All ages 8 and up. Free admission. Further information: 02 43 26 38 08 or mediatheque@louverne.fr
L’événement À vos manettes ! Louverné a été mis à jour le 2026-01-09 par LAVAL TOURISME