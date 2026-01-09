Escape game Médiathèque Louverné
Escape game Médiathèque Louverné mercredi 20 mai 2026.
Escape game
Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne
Début : 2026-05-20 16:00:00
fin : 2026-05-20 17:00:00
2026-05-20
Escape game à la médiathèque de Louverné
Mettez vos connaissances sur l’Europe à l’épreuve en résolvant les casse-têtes de la maison de l’Europe. Vous avez une heure !
À partir de 13 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .
English :
Escape game at the Louverné multimedia library
