Escape game Médiathèque Louverné

Escape game

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné Mayenne

Début : 2026-05-20 16:00:00

fin : 2026-05-20 17:00:00

2026-05-20

Escape game à la médiathèque de Louverné

Mettez vos connaissances sur l’Europe à l’épreuve en résolvant les casse-têtes de la maison de l’Europe. Vous avez une heure !

À partir de 13 ans. Sur inscription (nombre de places limité) au 02 43 26 38 08 ou mediatheque@louverne.fr .

Médiathèque 7 Rue Auguste Renoir Louverné 53950 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 26 38 08 mediatheque@louverne.fr

English :

Escape game at the Louverné multimedia library

