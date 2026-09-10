À vos papiers, pliez, cousez !, Médiathèque du Sablon, Metz

Informations pratiques

À vos papiers, pliez, cousez ! Samedi 19 septembre, 10h00, 14h00 Médiathèque du Sablon Moselle

Gratuit, sur inscription au plus tôt un mois à l’avance. Enfants dès 6 ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:00:00+02:00

Les participants découvrent comment créer un carnet personnalisé à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille. L’atelier est accompagné d’une présentation de documents et de matériel de reliure conservés dans les collections patrimoniales des Bibliothèques de Metz.

Médiathèque du Sablon 4/6 rue des Robert, 57000 Metz Metz 57000 Le Sablon Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « servicesauxpublics@mairie-metz.fr »}] La nouvelle bibliothèque du centre socioculturel « République », rue des Robert, propose dès 1976 des sections jeunesse et adultes. Elle obtient le statut de « médiathèque » en 2000 avec la création d’une discothèque, d’un prêt de disques compacts et d’une vidéothèque.

Les participants découvrent comment créer un carnet personnalisé à l’aide de papier, d’un fil et d’une aiguille. L’atelier est accompagné d’une présentation de documents et de matériel de reliure les…