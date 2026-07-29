Concert Cellule d’Intervention Metamkine Centre Pompidou-Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Concert Cellule d’Intervention Metamkine

Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2026-09-07 20:00:00

fin : 2026-09-07 21:30:00

Date(s) :

2026-09-07

CELLULE D’INTERVENTION METAMKINE

Christophe Auger & Xavier Quérel, projecteurs cinéma

Jérôme Noetinger, dispositif électroacoustique

La Cellule d’Intervention Metamkine est formée de Christophe Auger, Xavier Quérel et Jérôme Noetinger. Leurs performances allient projections 16mm et musique électroacoustique, dans la grande tradition du cinéma élargi .

Le musicien et les cinéastes sont sur scène, faisant face au public. Deux miroirs installés dans la salle reflètent les images sur un écran placé derrière eux. Sons et images sont travaillés en direct. La Cellule d’Intervention développe une idée de jeu entre image et son, le projecteur cinéma étant un instrument comme le magnétophone à bandes par exemple. Du cinéma pour les oreilles, de la musique pour les yeux.

Depuis 1987, ils ont présenté leur travail dans plusieurs festivals, cinémas, galeries et espaces indépendants, en France, Europe, Canada, Etats-Unis, Japon et Australie. Ils ont également développé des collaborations avec d’autres groupes comme Nachtluft, Voice Crack, Kinobits, Loophole Cinema, Tom Cora, La Flibuste ou Le Cube (avec Gaëlle Rouard, Etienne Caire, Christophe Cardoen et Lionel Marchetti).Tout public

5 .

Centre Pompidou-Metz 1 Parvis des Droits de l’Homme Metz 57000 Moselle Grand Est +33 6 72 08 17 13

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English :

METAMKINE INTERVENTION UNIT

Christophe Auger & Xavier Qu%E9rel, film projectors

J%E9r%F4me Noetinger, electroacoustic system

The Metamkine Intervention Unit consists of Christophe Auger, Xavier Qu%E9rel, and J%E9r%F4me Noetinger. Their performances combine 16mm film projections and electroacoustic music, in the grand tradition of “expanded cinema.”

The musician and filmmakers are on stage, facing the audience. Two mirrors installed in the auditorium reflect the images onto a screen placed behind them. Sound and images are manipulated in real time. La Cellule d’Intervention explores the interplay between image and sound, treating the film projector as an instrument—much like a tape recorder, for example. Cinema for the ears, music for the eyes.

Since 1987, they have presented their work at numerous festivals, movie theaters, galleries, and independent venues in France, Europe, Canada, the United States, Japan, and Australia. They have also developed collaborations with other groups such as Nachtluft, Voice Crack, Kinobits, Loophole Cinema, Tom Cora, La Flibuste, and Le Cube (with Gaëlle Rouard, Etienne Caire, Christophe Cardoen, and Lionel Marchetti).

L’événement Concert Cellule d’Intervention Metamkine Metz a été mis à jour le 2026-07-23 par AGENCE INSPIRE METZ