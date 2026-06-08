Atelier jeune public Tu as vu sa tête ? Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz vendredi 21 août 2026.

Metz

Atelier jeune public Tu as vu sa tête ?

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 15:30:00

Date(s) :

2026-08-21

Les enfants (7-12 ans) découvriront les collections du musée en compagnie d’une médiatrice culturelle.

Après un temps d’exploration et d’échanges autour des œuvres, ils pourront laisser libre cours

à leur imagination lors d’une activité créative adaptée à leur âge.

C’est quoi un portrait ? Existe-t-il une seule manière de le créer ? Apprendre à observer les

portraits à travers un jeu des 7 familles interactif, et réaliser un portrait personnalisé.

Sur réservation.Enfants

5 .

Musée de la Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Children (aged 7-12) will discover the museum?s collections in the company of a cultural mediator.

After a time of exploration and discussion around the works, they can give free rein to their imagination

their imagination in an age-appropriate creative activity.

What is a portrait? Is there only one way to create one? Learn to observe portraits

through an interactive 7-family game, and create a personalized portrait.

Reservations required.

L’événement Atelier jeune public Tu as vu sa tête ? Metz a été mis à jour le 2026-06-05 par AGENCE INSPIRE METZ