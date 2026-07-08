Foire de la Mirabelle Metz
vendredi 21 août 2026 · Metz
Informations pratiques
Metz
Foire de la Mirabelle
Place de la République Metz Moselle
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-09-06 20:00:00
Date(s) :
2026-08-21
La manifestation se compose de 16 manèges (trampoline, toboggan, boîte à rire, karting enfantin, chaises volantes, structure gonflable …), 11 jeux d’adresse (jeu de cascades, pêche aux canards, jeux casino Niagara, pinces …) et 6 stands alimentaires (churros, crêpes, gaufres, snack, glaces, confiserie).Tout public
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Place de la République Metz 57000 Moselle Grand Est +33 800 89 18 91
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English :
The event features 16 rides (trampoline, slide, laughing box, kids’ go-karts, spinning chairs, inflatable structure, etc.), 11 games of skill (stunt game, duck fishing, Niagara casino games, claw machines, etc.) and 6 food stands (churros, crepes, waffles, snacks, ice cream, candy).
L’événement Foire de la Mirabelle Metz a été mis à jour le 2026-07-02 par AGENCE INSPIRE METZ
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