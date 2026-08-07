Spectacle Alzhei’Mère La Comédie de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spectacle Alzhei’Mère

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Tarif : – – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-09 20:00:00

fin : 2026-09-09 21:20:00

Date(s) :

2026-09-09

Chercher la magie et le grain de folie pour s’évader, c’est le pari de Sophie qui utilise son imagination débordante pour accepter la maladie de sa mère, un alzheimer précoce.

Un hymne à la vie plutôt qu’une fatalité, une évocation humoristique et touchante de son propre vécu raconté avec pétillance et quelques vocalises.Un spectacle que vous n’êtes pas prêts d’oublier !Tout public

22 .

La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est +33 7 81 51 15 12 comediedemetz@gmail.com

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English :

Seeking out magic and a touch of madness as a way to escape—that’s Sophie’s challenge as she uses her boundless imagination to come to terms with her mother’s illness, early-onset Alzheimer’s.

An ode to life rather than a fatalistic tale, a humorous and touching account of her own experiences, told with sparkle and a few vocal flourishes.A show you won’t soon forget!

L’événement Spectacle Alzhei’Mère Metz a été mis à jour le 2026-08-03 par AGENCE INSPIRE METZ