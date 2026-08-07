Informations pratiques

Metz

Les Concerts en Place

Place Saint-Louis Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-08-07 19:00:00

fin : 2026-09-04 22:30:00

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-09-04 2026-09-11

Animation musicale au centre-ville de Metz, à découvrir en famille ou entre amis.Tout public

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Place Saint-Louis Metz 57000 Moselle Grand Est

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English :

Live music in downtown Metz—perfect for enjoying with family or friends.

L’événement Les Concerts en Place Metz a été mis à jour le 2026-08-04 par AGENCE INSPIRE METZ