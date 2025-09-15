À VOUS DE JOUER Barre-des-Cévennes

À VOUS DE JOUER Barre-des-Cévennes samedi 9 mai 2026.

À VOUS DE JOUER

Salle polyvalente Barre-des-Cévennes Lozère

Tarif : – – EUR

Gratuit

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-09

Participez au spectacle Vivariums en devenant figurant·e ! Deux après-midi d’atelier pour intégrer la création in situ aux côtés de la compagnie. Ouvert à tous, sans prérequis. Samedi 9 & dimanche 10 mai 14h à 17h Représentation le 13 mai

Atelier autour du spectacle [Vivariums], théâtre, interventions dans le paysage…

Samedi 9 et dimanche 10 mai de 14h à 17h

Pour ce spectacle, la mise en scène propose une forme intégrant des amateur.ice.s dans certaines scènes afin d’intégrer les usager⸱ères du territoire à la création in situ. Participez à deux après-midi de répétitions et devenez des figurant.e.s de ce spectacle. Que vous soyez plutôt cigale ou fourmi, la compagnie vous trouvera une place de choix. Les stagiaires participeront aux représentations le 13 mai. .

Salle polyvalente Barre-des-Cévennes 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 60

English :

Take part in the Vivariums show by becoming an extra! A two-afternoon workshop to join the company in creating the show in situ. Open to all, no prerequisites. Saturday May 9 & Sunday May 10 ? 2pm to 5pm Performance May 13

German :

Nehmen Sie an der Aufführung Vivariums teil, indem Sie Statist/in werden! Zwei Nachmittage in einem Workshop, um an der Seite des Ensembles an der Kreation vor Ort teilzunehmen. Offen für alle, ohne Vorkenntnisse. Samstag, 9. & Sonntag, 10. Mai ? 14h bis 17h Aufführung am 13. Mai

Italiano :

Partecipate allo spettacolo Vivari diventando una comparsa! Un workshop di due pomeriggi in cui potrete unirvi alla compagnia nella creazione dello spettacolo in situ. Aperto a tutti, senza prerequisiti. Sabato 9 e domenica 10 maggio dalle 14.00 alle 17.00 Spettacolo il 13 maggio

Espanol :

¡Participe en el espectáculo Vivariums convirtiéndose en un extra! Un taller de dos tardes en el que podrá unirse a la compañía para crear el espectáculo in situ. Abierto a todos, sin requisitos previos. Sábado 9 y domingo 10 de mayo ? 14.00 a 17.00 h Función el 13 de mayo

