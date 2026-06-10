À vous de jouer ! Initiation aux arts du cirque & karaoké Landéda
vendredi 7 août 2026 · Landéda
Informations pratiques
Landéda
À vous de jouer ! Initiation aux arts du cirque & karaoké
Landéda Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-07 19:30:00
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07 2026-08-14
À vous de jouer ! Initiez-vous aux arts du cirque lors d’un atelier accessible dès 4 ans, proposé par le Cirque Content pour Peu au port de l’Aber Wrac’h. Tarif 10 €/personne. Les vendredis 7 et 14 août. La soirée se poursuit à 19h30 avec un karaoké convivial, ouvert à tous. .
Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 11 02 06
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English :
L’événement À vous de jouer ! Initiation aux arts du cirque & karaoké Landéda a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DES ABERS
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