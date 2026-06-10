Informations pratiques

Landéda

À vous de jouer ! Initiation aux arts du cirque & karaoké

Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-07 19:30:00

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07 2026-08-14

À vous de jouer ! Initiez-vous aux arts du cirque lors d’un atelier accessible dès 4 ans, proposé par le Cirque Content pour Peu au port de l’Aber Wrac’h. Tarif 10 €/personne. Les vendredis 7 et 14 août. La soirée se poursuit à 19h30 avec un karaoké convivial, ouvert à tous. .

Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 25 11 02 06

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English :

L’événement À vous de jouer ! Initiation aux arts du cirque & karaoké Landéda a été mis à jour le 2026-07-16 par OT PAYS DES ABERS