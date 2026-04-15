À vous d’jouer ! Bibliothèque Triangle Rennes
À vous d’jouer ! Bibliothèque Triangle Rennes mercredi 29 avril 2026.
À vous d’jouer ! Bibliothèque Triangle Rennes 29 avril et 27 mai
Jeux de société en famille
Un moment convivial pour découvrir et jouer à des jeux de société en famille ou entre amis. Suivi d’un goûter et d’un temps d’échanges.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-29T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-27T17:30:00.000+02:00
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http://bibliotheques.rennes.fr
Bibliothèque Triangle 3, bd de Yougoslavie 35200 Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
bibliotheque.triangle@ville-rennes.fr 02 23 62 26 93
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