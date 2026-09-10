À Vous Lire Avec BAST Rue du 19 Mars 1962 Léognan
jeudi 15 octobre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Léognan
Informations pratiques
Léognan
À Vous Lire Avec BAST
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-15 19:30:00
fin : 2026-10-15
Date(s) :
2026-10-15
La rencontre avec un auteur, c’est d’abord avec son livre. Cette rencontre est un voyage, À vous lire vous y invite… Il s’agit d’une rencontre-lecture. Deux voix, une promenade, un dialogue sensible et singulier qui dessine le portrait d’un auteur et de son écriture. Une autre façon de se rencontrer.
Ici, nous vous proposons de rencontrer Bast, pseudonyme de Sébastien Lagarrigue. C’est un auteur et dessinateur de bande dessinée bordelais. Son travail mêle humour, récit social et ligne claire. Auteur et dessinateur de bande dessinée bordelais, son travail mêle humour, récit social et ligne claire.
Il choisit des livres qu’il a écrit, qu’il a illustré, ou des livres qui ont marqué son existence, des œuvres qu’il veut partager avec le public.
Dans le cadre du prix Lire, élire, proposé par le Département de la Gironde et son service biblio.gironde. .
Rue du 19 Mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 96 01 30 culture@mairie-leognan.fr
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English : À Vous Lire Avec BAST
L’événement À Vous Lire Avec BAST Léognan a été mis à jour le 2026-08-28 par Sud Bordeaux Tourisme
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