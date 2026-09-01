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Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan

jeudi 10 septembre 2026 · Château Haut-Bailly · Léognan

Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan

Informations pratiques

Début
jeudi 10 septembre 2026
Fin
jeudi 10 septembre 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château Haut-Bailly
Adresse
48 Rue de la Liberté
Ville
33850 Léognan
Département
Gironde
Tarif

Léognan

Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10

Date(s) :
2026-09-10

Pour célébrer les vendanges 2026, le Château Haut-Bailly vous invite à partager un banquet convivial installé au cœur des jardins du domaine.

Le Chef Maxime Pommier vous proposera un menu en 3 temps, avec un service au plat,
incluant des accords avec deux vins du domaine, en grands formats.

Le banquet se déroulera en extérieur, en cas de météo défavorable, il sera tenu à l’intérieur du Cellarium.

Toute l’équipe de Haut-Bailly se réjouit de vous y retrouver !   .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11  mdrougard@haut-bailly.com

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English : Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly

L’événement Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Léognan a été mis à jour le 2026-08-21 par Sud Bordeaux Tourisme

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