Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan
jeudi 10 septembre 2026 · Château Haut-Bailly · Léognan
Informations pratiques
Léognan
Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly
Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-10 20:00:00
fin : 2026-09-10
Date(s) :
2026-09-10
Pour célébrer les vendanges 2026, le Château Haut-Bailly vous invite à partager un banquet convivial installé au cœur des jardins du domaine.
Le Chef Maxime Pommier vous proposera un menu en 3 temps, avec un service au plat,
incluant des accords avec deux vins du domaine, en grands formats.
Le banquet se déroulera en extérieur, en cas de météo défavorable, il sera tenu à l’intérieur du Cellarium.
Toute l’équipe de Haut-Bailly se réjouit de vous y retrouver ! .
Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com
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English : Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly
L’événement Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Léognan a été mis à jour le 2026-08-21 par Sud Bordeaux Tourisme
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