Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Château Haut-Bailly Léognan

Informations pratiques

Léognan

Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-10 20:00:00

fin : 2026-09-10

Date(s) :

2026-09-10

Pour célébrer les vendanges 2026, le Château Haut-Bailly vous invite à partager un banquet convivial installé au cœur des jardins du domaine.

Le Chef Maxime Pommier vous proposera un menu en 3 temps, avec un service au plat,

incluant des accords avec deux vins du domaine, en grands formats.

Le banquet se déroulera en extérieur, en cas de météo défavorable, il sera tenu à l’intérieur du Cellarium.

Toute l’équipe de Haut-Bailly se réjouit de vous y retrouver ! .

Château Haut-Bailly 48 Rue de la Liberté Léognan 33850 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 64 75 11 mdrougard@haut-bailly.com

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English : Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly

L’événement Banquet de vendanges au Château Haut-Bailly Léognan a été mis à jour le 2026-08-21 par Sud Bordeaux Tourisme