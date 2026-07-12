Informations pratiques

Menetou-Couture

A Yiddish Mame

Menetou-Couture Cher

Tarif : 28 – 28 – EUR

28

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 19:00:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Découvrez A Yiddishe Mame par l’Ensemble Sirba Octet un concert vibrant aux sonorités yiddish et tziganes mêlant tradition, virtuosité et émotion à l’Abbaye de Fontmorigny.

Laissez-vous emporter par A Yiddishe Mame , un voyage musical au cœur des traditions yiddish et tziganes proposé par l’Ensemble Sirba Octet dans le cadre du festival Musique à Fontmorigny.

À travers des mélodies populaires riches en émotions, les musiciens revisitent un répertoire aux influences slaves, balkaniques et orientales, mêlant virtuosité, nostalgie et énergie festive. Ces airs, transmis de génération en génération, invitent au partage, à la danse et à la découverte d’un univers musical vibrant.

Un concert exceptionnel dans le cadre majestueux de l’abbaye de Fontmorigny, où patrimoine et musique se rencontrent pour une soirée pleine d’émotion. 28 .

Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 13 09 56 abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Discover *A Yiddishe Mame* by the Sirba Octet: a vibrant concert featuring Yiddish and Gypsy sounds that blend tradition, virtuosity, and emotion at the Abbaye de Fontmorigny.

L’événement A Yiddish Mame Menetou-Couture a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Loire en Berry