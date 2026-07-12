Bach & Breakfast Menetou-Couture
dimanche 9 août 2026 · Menetou-Couture
Informations pratiques
Menetou-Couture
Bach & Breakfast
Menetou-Couture Cher
Tarif : 25 – 25 – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-09 11:00:00
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-08-09
Vivez une matinée musicale originale à l’Abbaye de Fontmorigny avec Bach & Breakfast un concert de violoncelle baroque par Hanna Salzenstein, suivi d’un petit-déjeuner convivial.
Commencez votre dimanche en musique avec Bach & Breakfast à l’Abbaye de Fontmorigny. Dans un cadre exceptionnel, la violoncelliste baroque Hanna Salzenstein interprète deux Suites de Jean-Sébastien Bach lors d’un concert matinal, suivi d’un petit-déjeuner convivial. Un format original qui allie musique, patrimoine et gourmandise, proposé dans le cadre du festival Musique à Fontmorigny. Le concert a lieu le dimanche 9 août à 11 h, à l’hôtellerie de l’abbaye. 25 .
Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 13 09 56 abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr
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English :
Enjoy a unique musical morning at Fontmorigny Abbey with Bach & Breakfast : a baroque cello concert by Hanna Salzenstein, followed by a friendly breakfast.
L’événement Bach & Breakfast Menetou-Couture a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Loire en Berry
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