Informations pratiques

Menetou-Couture

Bach & Breakfast

Menetou-Couture Cher

Tarif : 25 – 25 – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-09 11:00:00

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-08-09

Vivez une matinée musicale originale à l’Abbaye de Fontmorigny avec Bach & Breakfast un concert de violoncelle baroque par Hanna Salzenstein, suivi d’un petit-déjeuner convivial.

Commencez votre dimanche en musique avec Bach & Breakfast à l’Abbaye de Fontmorigny. Dans un cadre exceptionnel, la violoncelliste baroque Hanna Salzenstein interprète deux Suites de Jean-Sébastien Bach lors d’un concert matinal, suivi d’un petit-déjeuner convivial. Un format original qui allie musique, patrimoine et gourmandise, proposé dans le cadre du festival Musique à Fontmorigny. Le concert a lieu le dimanche 9 août à 11 h, à l’hôtellerie de l’abbaye. 25 .

Menetou-Couture 18320 Cher Centre-Val de Loire +33 6 62 13 09 56 abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr

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English :

Enjoy a unique musical morning at Fontmorigny Abbey with Bach & Breakfast : a baroque cello concert by Hanna Salzenstein, followed by a friendly breakfast.

L’événement Bach & Breakfast Menetou-Couture a été mis à jour le 2026-07-12 par Office de Tourisme Loire en Berry