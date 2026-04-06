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ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE LIBERTE – RENNES Rennes

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE LIBERTE – RENNES Rennes

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD LE LIBERTE – RENNES Rennes mercredi 10 mars 2027.

Lieu : LE LIBERTE - RENNES

Adresse : ESPLANADE CHARLES DE GAULLE

Ville : 35000 Rennes

Département : 35

Début : 2027-03-10

Fin : 2027-03-10

Heure de début : 20:00

ABBA GOLD THE CONCERT SHOW – ABBA GOLD Début : 2027-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE LIBERTE – RENNES ESPLANADE CHARLES DE GAULLE 35000 Rennes 35

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