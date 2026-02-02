ABBA GOLD The Concert Show #emotion 2026–27 Gare du Midi Biarritz

ABBA GOLD The Concert Show #emotion 2026–27

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz Pyrénées-Atlantiques

Début : 2027-03-16

fin : 2027-03-16

2027-03-16

ABBA GOLD the concert show revient en 2026-27 avec un spectacle qui fait vibrer le public. Sous le titre #emotion, ce succès international met l’accent sur ce qui a rendu la musique d’ABBA si unique pendant des décennies sa puissance émotionnelle.

La tournée #emotion est un hommage à l’enthousiasme et à la passion que les chansons d’ABBA suscitent chez des millions de personnes à travers le monde. Il y est question d’amour, de désir, de joie, d’espoir, de chagrin et de souvenirs des émotions intemporelles qui unissent les générations.

ABBA GOLD réinterprète cet univers sentimental dans ses dimensions musicales et visuelles, par une expérience de concert qui enflamme, bouleverse et fait vibrer encore longtemps après que la dernière note se soit éteinte. .

Gare du Midi 23 Avenue du Maréchal Foch Biarritz 64200 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 44 66

