Informations pratiques

ABC Devos Le Bacchus Rennes 2 – 4 février 2027

« ABC DEVOS » est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2027-02-02T21:00:00.000+01:00

Fin : 2027-02-04T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes



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