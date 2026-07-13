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ABC Devos Le Bacchus Rennes

mardi 2 février 2027 · Le Bacchus · Rennes

ABC Devos Le Bacchus Rennes

Informations pratiques

Début
mardi 2 février 2027
Fin
mardi 2 février 2027
Lieu
Le Bacchus
Adresse
3 esplanade Julie Rose Calvé
Ville
Rennes

ABC Devos Le Bacchus Rennes 2 – 4 février 2027

« ABC DEVOS » est un spectacle captivant où trois comédiennes vous transportent dans l’univers des mots de Raymond Devos.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2027-02-02T21:00:00.000+01:00
Fin : 2027-02-04T22:15:00.000+01:00

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Le Bacchus 3 esplanade Julie Rose Calvé Rennes


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