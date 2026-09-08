Abderrahmane Cheref : Vestige échoué, œuf noir témoin des profondeurs Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes
mercredi 9 septembre 2026 · Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-09 18:00 – 19:00
Gratuit : oui Entrée libre Tout public
À travers des empreintes sur argile, du bois brûlé ou du métal coulé, Abderrahmane Cheref expérimente des gestes qui évoquent la fossilisation de la matière. Des bourses de sirène ponctuent l’installation – ces œufs noirs de kératine, échoués sur le rivage après avoir abrité les embryons de raie. Tantôt imaginés dans l’obscurité des abysses, auprès de sources de chaleur, tantôt dans les faibles profondeurs baignées de lumière, ils trouvent ici refuge près d’un bassin en céramique propice à l’éclosion du vivant.L’exposition fait suite à une résidence de recherche accompagnée par la céramiste Marie Hulbert, membre du réseau Factotum.En partenariat avec l’atelier des artistes en exil???? Horaires d’ouverture : les mercredis et samedis de 15h à 19hUn·e médiateur·rice est disponible pour vous accompagner dans l’exposition.Visites guidées les samedis à 16h (env. 20 min)Visites possibles en dehors de ces créneaux sur rdv : contact@lesfactotum.fr???? Vernissage : le 9 septembre à partir de 18h
Les Petites Ecuries, Caserne Mellinet Nantes 44000
https://lespetitesecuriesnantes.fr/2026_abderrahmane-cheref-1
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