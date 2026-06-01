Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H15 Port de l’Aber Wrac’h Landéda

Landéda

Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H15

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-11

fin : 2026-06-11

Date(s) :

2026-06-11

Entre paysages spectaculaires et patrimoine maritime, une immersion captivante dans l’univers des phares, du balisage côtier, de la navigation et des naufrages. 6 à 12 passagers.

Cette excursion inclut une escale sur l’île Vierge pour une visite commentée par les guides de l’office tourisme.

Exploration Maritime

– Les 4 phares de l’archipel les 2 phares de l’île Vierge, le phare de l’ile Wrac’h et la tour de Lanvaon

– La mémoire des naufrages et des naufrageurs

– Le patrimoine maritime de l’Aber Wrac’h et son histoire

– Le fonctionnement des phares et du balisage côtier

– Une approche vivante de la navigation traditionnelle

– Entre sables fins, eaux turquoise et récifs monumentaux, la découverte des îles Wrac’h, Stagadon, Vierge…

– Les sensations fortes d’une navigation à fleur d’eau et au plus près des côtes

– Sur l’île Vierge Visite commentée, exposition extérieure Des bâtisseurs aux rénovateurs , visite virtuelle des 2 phares avec casque de réalité virtuelle

L’Aber Wrac’h Odyssée, un bateau d’exception

Construit sur mesure en 2025, ce semi-rigide inspiré des bateaux d’exploration allie stabilité, performance et confort. Ses moteurs dernière génération minimisent son impact environnemental. Son design ouvert vous place au plus près des éléments. Vous vivez la navigation autrement, sans mal de mer, en toute sécurité.

Un guide maritime passionné et captivant

Hervé est un enfant de la mer Celtique. Petit-fils d’un sémaphoriste à l’Aber Wrac’h et d’une famille de constructeurs de bateaux à Plouguerneau, il a été compétiteur, moniteur de voile et navigateur au long cours. Aujourd’hui skipper professionnel, engagé dans la protection de la biodiversité, il partage son savoir avec humour et passion. Chaque sortie devient un moment d’échanges et d’émotions, pour petits et grands.

Vous reviendrez marqués par la beauté et l’intensité de l’expérience. En solo, en couple, en famille ou entre amis, embarquez vers un nouveau monde

Informations pratiques

– Durée 2h15

– Embarquement Port de l’Aber Wrac’h, Landéda

– Convient à toute personne en bonne forme. Déconseillé aux femmes enceintes de plus de 6 mois

– Age minimum 4 ans

– Pas de possibilité d’embarquer des animaux (désolé pour nos amis à 4 pattes…)

– Excursion commentée en français. (Traduction partielle en anglais pour les non-francophones) .

Port de l’Aber Wrac’h Lieu-dit Le Port Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 2 98 04 70 93

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English :

L’événement Aber Wrac’h Odyssée Balade en bateau la route des phares 2H15 Landéda a été mis à jour le 2026-06-01 par OT PAYS DES ABERS